الفريق السعودي «MS7» بطلاً لـسباق «هانكوك 24 ساعة» في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أحرز الفريق السعودي (MS7)، على متن سيارة Audi R8 LMS المركز الأول في سباق «هانكوك دبي 24 ساعة». وضم الفريق كلاً من محمد بن سعود آل سعود؛ وآكسل جيفريز؛ ودريس فانثور؛ وكريستوفر مايز؛ وتوماس نيوباور. ويعتبر هذا التحدي أول سباقات العام الجديد على حلبة «دبي أوتودروم».

وتوجت سيارة «CP Racing AMG GT3» في فئة الهواة GT3، بينما عاد لقب «GT4» إلى فريق «دراغون رايسينغ» الإماراتي، والمستقر في حلبة دبي أوتودروم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news