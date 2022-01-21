10 مشاهد خالدة في تاريخ مونديال الأندية.. العين والجزيرة «حاضران»

المصدر: أبوظبي À الإمارات اليوم

يترقّب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق بطولة كأس العالم للأندية المقررة في أبوظبي بالفترة من الثالث إلى 12 فبراير المقبل، في وقت لن تغيب عن الذاكرة مواقف خالدة مرت بهذا الحدث، من بينها تاريخ سطره فريقا العين والجزيرة بإنجازات لن تمحى وظهور مشرف في نسخ سابقة. ويشارك الجزيرة في النسخة المقبلة بصفته حامل لقب الدوري الإماراتي، ويأمل النادي في تقديم مستوى فني يعيد للأذهان صعوده كأول فريق إماراتي إلى نصف النهائي في 2017.

للإطلاع على المشاهد الـ10 الأبرز في تاريخ مونديال الأندية، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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