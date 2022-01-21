470 خيلاً تشارك في بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية

المصدر: أبوظبي ■ وام

شهدت فعاليات اليوم الأول للنسخة الثانية لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، التي تقام بكورنيش المرفأ، مشاركة 470 خيلاً من أجود السلالات. وشهدت الفعاليات فوز المهرة «غزوة بي إتش إم» لمربط بن هميلة، و«ع ج م هاجر» لجمعة الشميلي، و«بي دبليو ديمة» لعلي سالم الكعبي، و«هزال الزبير» لحمد خلف أحمد العتيبة، وكذلك «بلقيس الهبوب» لأحمد سعيد الهاملي، و«سحابة بي إتش إم» لعلي غانم بن هميلة. واختتمت الفعاليات «غ س بادية» لسعود الشريقي الكعبي، بالفوز بصدارة القسم «ج» آخر أشواط اليوم الأول.

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