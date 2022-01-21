السويدي يدشن انتصارات أبطال الإمارات في البطولة الدولية لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

دشن الفارس سالم خميس السويدي انتصارات أبطال الإمارات، بعد الفوز أمس، على صهوة الفرس «سبريسو»، في البطولة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، التي تتزامن مع الحدث الرئيس، بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز الدولية من فئة الخمس نجوم، وكأس الأمم، حيث تجري المنافسات في نادي أبوظبي للفروسية والسباق.

وفرض السويدي كلمته داخل الميدان، وأكمل الجولة في زمن سريع بلغ (55.29) ثانية، وتقدم الفرسان على منصة التتويج فائزاً بكأس المركز الأول، وتوّج بكأس المركز الثاني الفارس السوري شادي غريب على الفرس «أليت دو بونتس». وعاد المركزين الثالث والرابع لفرسان الإمارات، من خلال هزاع حمد الظاهري ومحمد شافي الرميثي.

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