كلباء يعزز صفوفه بالكولومبي مورينو لـ 6 أشهر

المصدر: محمد فاضل ■ كلباء

أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم في بيان صحافي، أمس، عن التعاقد مع اللاعب الكولومبي جرسيس مورينو لمدة ستة أشهر وحتى نهاية الموسم الجاري. وأكد عضو الشركة والمتحدث الإعلامي عيسى موسى بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «مورينو يلعب في أكثر من مركز، ويجيد في مركز الجناح اليمين، وسيتم قيده بدلاً من البرازيلي واندرسون الذي لم يتمكن من التأقلم مع الفريق، بالرغم من الفرص التي أتيحت له».

وأضاف بن هويدن: شركة كلباء تحرص على استثمار فترة الانتقالات الشتوية الحالية ليتمكن الفريق من تحقيق تطلعاته في الموسم الحالي، وإسعاد جمهوره. يذكر أن اتحاد كلباء يملك 18 نقطة في المركز السابع بدوري أدنوك للمحترفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news