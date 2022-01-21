الوصل والنصر على مشارف نصف نهائي دوري السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

بات فريقا الوصل والنصر على بعد خطوة من بلوغ المربع الذهبي لبطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، بفوزهما أول من أمس، في ذهاب الدور ربع النهائي. وحقق الوصل الفوز على الوحدة بنتيجة «75-53»، فيما احتاج «العميد» لحسم الشوط الإضافي «14-11»، لضمان فوزه على مضيفه البطائح «81-78»، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل «67-67».

ويحتاج الوصل والنصر لبلوغ نصف النهائي، إلى تكرار الفوز في مواجهتي الإياب، فيما يتمسك البطائح في لقاء الغد، والوحدة (بعد غد)، بآمالهما، ورد اعتبارهما في الإياب، وانتزاع فوزٍ يفرض، وفق نظام البطولة على «الإمبراطور» و«العميد» خوض مباراة ثالثة فاصلة حدد موعد لها 26 الجاري، يتحدد من خلالها هوية الفريقين المكملين لأضلاع المربع الذهبي، واللحاق بركب فريقي شباب الأهلي والشارقة الذي ضمنا التأهل مبكراً منتصف ديسمبر الماضي، باحتلالهما المركزين الأول والثاني في ختام الدور التمهيدي للبطولة.

• الوصل فاز على الوحدة «75-53»، والنصر على البطائح بنتيجة «81-78».

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