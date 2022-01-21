خيول «غودولفين» تطلب اللقب السادس على التوالي في «الراشدية»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تنشد خمسة من خيول «غودولفين» العالمي إهداء الشعار الأزرق الشهير، اللقب السادس على التوالي، والثامن تاريخياً لها في بطولة «الراشدية» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1800 متر عشبي، حين تخوض اليوم تحدي الشوط الرابع والرئيس في ثاني سباقات الموسم الجديد من «كرنفال كأس دبي العالمي»، الذي يقام على مضمار ميدان في دبي، وترعى أشواطه السبعة «عزيزي للتطوير العقاري»، بإجمالي جوائز 810 آلاف دولار، ينافس على ألقابها 76 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

كما يشهد السباق إقامة بطولتين إضافيتين، تحملان التصنيف الرفيع، إذ بجانب الشوط الرابع البالغة جوائزه 180 ألف دولار، تقام في الشوط الخامس بطولة «قلعة الفهيدي» المخصصة لذات الخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» وبالجائزة المالية ذاتها، وإنما تقتصر مسافتها على 1400 متر عشبي، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط السادس وثالثة البطولات الرئيسة «دباوي ستيكس» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» لمسافة 1200 متر رملي، بجوائز تبلغ 150 ألف دولار.

ويطمح مدرب «غودولفين»، شارلي آبلبي، إلى لقب ثالث على التوالي في بطولة «الراشدية»، بعد تتويجه مع «بارني روي» في نسخة 2020، و«زاكوسكي» العام الماضي، ويعتمد آبلبي في تحقيق طموحاته في النسخة الحالية على ثلاثة جياد، يبرز منها «هايلاند أفنيو» الفائز بسباق «ليستد» على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، ويسجل مشاركته الأولى في الكرنفال، بعد أن حقق في مسيرته الفوز في أربع من خمس مشاركات له في السباقات البريطانية.

كما يدفع «آبلبي» بالجواد «رويال فليت»، الذي يخوض تجربته الأولى على مضمار ميدان، والساعي إلى تحقيق الانتصار الخامس في مسيرته التي تقتصر على ستة سباقات.

بدوره، يعوّل المدرب الوطني سعيد بن سرور، في انتزاع لقب خامس له مع جياد «غودولفين» في «الراشدية»، ويعتمد في نسخة 2022 على كل من الجوادين «بدون ستوريز»، و«ديزرت فاير».

«لاند أوف ليجندس» يدافع عن لقب «قلعة الفهيدي»

يدافع نجم غودلفين «لاند أوف ليجندس»، بإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور، عن لقبه في بطولة «قلعة الفهيدي» التي تجري في الشوط الخامس، والمخصصة لخيول «جروب 2».

ويعود «لاند أوف ليجندس» إلى مسافة 1400 متر عشبي، التي حقق عليها الفوز في نسخة العام الماضي، إلا أن مهمته لن تكون سهلة، في ظل وجود العديد من الجياد صاحبة الإنجازات، خصوصاً زملاءه في «غودولفين»، إذ يسرج المدرب شارلي آبلبي في السباق ذاته الجواد «نافال كروان»، بطل «ميدان كلاسيك» للموسم الماضي، بجانب الجواد «لا باروسا» الفائز في 2020 بسباق للفئة الثالثة «جروب 3» على مضمار نيوماركت البريطاني العريق، الذي حل ثالثاً في مشاركته الأخيرة في «زعبيل تروفي» في أمسية السوبر ساترداي للعام الماضي.

بطل مهب الشمال يظهر في «دباوي ستيكس»

يطمح نجم السرعة وبطل سباق «مهب الشمال»، مارس الماضي، في أمسية السوبر ساترداي، الجواد «كانفاسيد»، بشعار الشيخ محمد عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب دووغ واطسون، إلى إضافة انتصار جديد له على صعيد سباقات الفئة الثالثة «جروب 3»، حين يواجه سبعة من منافسيه على لقب بطولة «دوباوي ستيكس» التي تجري في الشوط السادس، والبالغ إجمالي جوائزها 150 ألف دولار.

وتصطدم طموحات «كانفاسيد» بوجود خيول أكثر جهوزية، وسبق لها الفوز لهذا الموسم على مسافة 1200 متر ذاتها، يبرز منها «الطارق»، المملوك لعبدالمحسن العبد الكريم، بإشراف المدرب ذاته دووغ واطسون، القادم من انتصار مستحق في مشاركته الأخيرة نوفمبر الماضي على مضمار جبل علي.

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