حلبة ياس تشهد انطلاق مجموعة من السباقات المحلية والدولية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تشهد حلبة مرسى ياس مجموعة مميزة من بطولات رياضة السيارات المحلية والدولية خلال عطلة الأسبوع، من اليوم وحتى الأحد المقبل.

وتتضمن الفعاليات سباقات الجولة الأولى من بطولة الفورمولا الإقليمية الآسيوية، بمشاركة فريق أبوظبي للسباقات، بثلاث سيارات يقودها السائقون الإماراتيون خالد وآمنة وحمدة القبيسي. وهذا إلى جانب انطلاق رسمي لفعاليات سباق كأس فورمولا4 الإمارات، والجولة الثانية من سلسلة 24 ساعة، وسباق هانكوك أبوظبي، والجولة الثالثة من كأس الخليج راديكال.

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