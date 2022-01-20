ثالثة فعاليات «ديكا العالمية للياقة» في دبي السبت المقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنظم بطولة «ديكا العالمية للياقة البدنية»، برعاية دبي القابضة، في دبي السبت المقبل ثالثة فعالياتها، من خلال «ديكا فيت». وتقام الفعاليّة في حي دبي للتصميم (d3)، المركز العالمي للفنون والعمارة والأزياء والتصميم، لما يتضمنه من مرافق خارجية حديثة في الهواء الطلق والمعدَّة لاستضافة العديد من الفعاليّات المهمة على مدار العام بما فيها البطولات الرياضية وتحديات الصحّة واللياقة.

ويخضع المشاركون في فعاليّة «ديكا فيت» لتحدّي جري لمسافة 500 متر، يليه إتمام مسابقة من عدد محدّد من اللفات أو قطع مسافة معينة في كلٍّ من مناطق اللياقة، وتتضمن هذه المسابقات تدريبات وآلات للياقة، فضلاً عن ركوب الدراجة الهوائية، وحمل الكرة الثقيلة فوق الجدار، ودفع العربة وسحبها، وتمارين بيربيز لرفع الأثقال.

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