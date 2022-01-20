منتخب اليد يكسب عمان ويحيي آماله في «الآسيوية»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أحيا منتخب اليد، بفوزه، أمس، على نظيره العماني بنتيجة «24-23»، آماله في البطولة الآسيوية الـ20 المقامة حالياً في السعودية، والمؤهلة لمونديال 2023 في السويد والدنمارك. ونجح المنتخب بهذا الفوز في تعويض خسارته أول من أمس، أمام العراق بنتيجة «31-32».

ويختتم الدور الأول اليوم بلقاء مصيري أمام منتخب قطر متصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، ويحتاج «الأبيض» إلى الفوز لضمان التأهل.

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