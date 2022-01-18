حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بضم عبدالرحمن الياسي وكليثم المطروشي لمجلس الشارقة الرياضي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 2 لعام 2022 بشأن تعديل تشكيل مجلس الشارقة الرياضي اعتباراً من تاريخ 13 يناير الجاري، وبموجب المرسوم تم استبدال الدكتورعبدالرحمن محمد الياسي بدلاً من فاطمة محمد شربك، وإضافة كليثم عبيد المطروشي، في عضوية مجلس الإدارة .

تجدر الإشارة إلى أنه مجلس الإدارة بجانب الرئيس والعضوين الجديدين يضم كل من: عبدالملك جاني نائباً للرئيس، وعضوية كل من عبداللطيف ناصر الفردان، و الدكتور عبدالله بن سلطان وعبدالله سلطان الحمادي وعبدالله سلطان الدح وعبدالله بن مليح وعمر بن حنيفة وعادل صالح الحمادي.

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