حلبة مرسى ياس تستضيف «ترايثلون ياس» 12 مارس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت حلبة مرسى ياس عودة فعاليات سباق ترايثلون ياس لعام 2022 بنسخته الـ12، يوم 12 مارس المقبل. وقال بيان صحافي: «يفتتح باب التسجيل في 12 فئة، ويمكن للمتسابقين الهواة والمحترفين التسجيل الآن في ترايثلون ياس، سباق اللياقة البدنية المؤلف من ثلاث مراحل، والذي يحتفل بنسخته الـ12 في هذا العام، لخوض غمار منافساته واختبار قدراتهم ولياقتهم البدنية خلال مراحله المكونة من السباحة والجري وركوب الدراجات الهوائية». ويضم الحدث في نسخته الجديدة 12 فئة منفصلة، بما في ذلك الفئة السريعة القصيرة «سبرينت» ذات الشعبية الكبيرة، التي تتضمن سباقاً للجري لمسافة 5 كيلومترات، وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 21 كيلومتراً، والجولة نهائية بسباق للجري 2.5 كيلومتر حتى خط النهاية.

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