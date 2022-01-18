انطلاق الجولة الرابعة من تحدي «فالكون ضمان سيريز»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية أمس، الجولة الرابعة من تحدي «فالكون ضمان سيريز» في جزيرة الحديريات، برعاية الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان). وقال بيان صحافي: «استقطبت هذه الجولة من تحدي «فالكون ضمان سيريز للدراجات» نحو 300 مشارك، وتم تقسيم المشاركين إلى فئتين، هما البراعم والناشئين الذين قطعوا مسافة راوحت بين 12.1 و24.2 كيلومتراً، والنساء والرجال لمسافة 48.4 كيلومتراً». ويتكون التحدي من ست جولات على مدار الموسم، ويتم احتساب النقاط بشكل تراكمي في كل جولة لكل فئة مشاركة.

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