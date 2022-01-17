فتيات بني ياس يدشن بطولة الاتحاد للمبارزة بقوة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهد اليوم الأول من بطولة الاتحاد للمبارزة للشباب والأشبال بدبي إقامة ست مسابقات بواقع ثلاث للفتيات تحت 20 ستة، ومثلها للأشبال تحت 15 سنة لأسلحة الإيبيه والفلوريه والسابر، وبمشاركة 56‏ لاعبة. وشهد فعاليات البطولة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة رئيس الاتحادين العربي والآسيوي. وتوجت فتيات نادي بني ياس بلقبي سلاح الفلوريه والإيبيه (تحت 20 و15 سنة) بعد فوز نورة البريكي وايتن محمد. وحققت لاعبات نادي الفجيرة لقبي مسابقتي الفلوريه والسابر تحت 15 سنة، فحققت الهيام البلوشي لقب الفلوريه، وأصيلة الزعابي لقب مسابقة السابر. ونالت شهد خرام لاعبة شباب الأهلي لقب سلاح السابر للفتيات تحت 20 سنة. وفازت شيخة الزعابي لاعبة مؤسسة المرأة في الشارقة بلقب مسابقة سلاح الإيبيه تحت 20 سنة.

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