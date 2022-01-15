كأس رئيس الدولة.. الوحدة «قمة السعادة» والجزيرة يدفع ثمن الاسترخاء في 4 دقائق

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

احتاج فريق الوحدة لأربعة دقائق فقط ليخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم من يد الجزيرة الذي كان ممسكا بهاً بتقدمه بالنتيجة 1-صفر حتى الدقيقة 85، قبل أن يسجل «العنابي» هدفين في الدقيقتين 85 و88 ليخرج فائزاً 2-1.

وكانت المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد مدينة زايد الرياضية في طريقها لصالح الجزيرة حتى الدقيقة 85 بالهدف الذي سجله البرازيلي فيكتور سا في الدقيقة 32 والذي كان قد منح «فخر أبوظبي» حالة من الطمأنينة لكنها تحولت في الدقائق الأخيرة لاسترخاء تسبب في استقبالهم هدف التعادل في الدقيقة 85 بوسطة السوري عمر خريبين.

وفي الوقت الذي هدأ فيه إيقاع اللقاء قليلاً وكانت في المواجهة في طريقها للأشواط الإضافية ظهر البرتغالي أدريان سيلفا وسجل هدف الفوز للوحدة في الدقيقة 88 ومنحه بطاقة التأهل.

وسيلتقي الوحدة في الدور القادم المتأهل من لقاء اتحاد كلباء وبني ياس.

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