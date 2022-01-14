11 فعالية رياضية دولية في ضيافة دبي بنهاية الأسبوع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد دبي تنظيم 11 فعالية رياضية دولية تنافسية ومجتمعية في عطلة نهاية الأسبوع تتوزع على مختلف المناطق والأحياء بدبي، في مقدمتها سباق «هانكوك 24 ساعة» للسيارات من 13 إلى 15 الجاري في حلبة دبي أوتودروم وهو انطلاق موسم رياضات السيارات العالمية. ومن الفعاليات أيضاً، سباقي «إكسبو 2020 للدراجات الهوائية» الأحد المقبل حيث يطوف المشاركون حول أجنحة إكسبو، وسباق «إكسبو 2020 للجري 2» الأحد المقبل، ويقام حول الأجنحة المشاركة في الحدث، على مسافات 3 و5 و10 كلم.

وتستمر بطولة «بي تي تي للتنس» التي تقام في فندق أتلاتنس نخلة جميرا وتختتم الأحد المقبل، كما تتواصل بطولة «يو فو لاي للريشة الطائرة» في نادي يو فو لاي الرياضي وتستمر حتى 28 الجاري، ويقام سباق «دبي للاستثمار للجري» 15 الجاري في حديقة دبي للاستثمار، كما يقام سباق «سكيتشرز للجري» في اليوم نفسه في أكاديمية شرطة دبي، وتقام فعاليات «اليوم العالمي للتزلج» السبت والأحد المقبل في سكي دبي، ويقام «تحدي الدراجات الهوائية» 16 الجاري في مضمار القدرة للدراجات بالمرموم، إلى جانب العديد من السباقات والفعاليات الأخرى.

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