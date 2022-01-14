دبا الحصن بطل دوري الرديف لكرة الصالات

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

فاز فريق دبا الحصن بلقب النسخة الأولى من دوري الرديف، أول من أمس، بتغلبه على الحمرية 4-1، فيما خسر منافسه اتحاد كلباء أمام مليحة (7-6)، ليصبح رصيد دبا الحصن 38 نقطة مقابل 34 لاتحاد كلباء «الوصيف»، وحل فريق الظفرة ثالثاً برصيد 30 نقطة.

وضمت القائمة الذهبية للأبطال بنادي دبا الحصن: المدرب العراقي ممثلاً بالمدرب علي الربيعي ومدرب اللياقة مصطفى عبد زي، وعبيد النقبي وأحمد المرزوقي ومحمد سليمان الظهوري وحمد المسماري وعلي خميس وعبدالرحمن الهياس وعمار اليماحي ونواف الظنحاني وعبدالله الهنداسي، واللاعب الروسي المقيم يفقين بلاتونوف أفضل لاعبي الفريق، وسيف النقبي وهيثم الظهوري وسلطان محمد راشد الحمودي وأحمد سعيد الخالدي، وراشد اليماحي إداري الفريق.

من جهته، أشاد نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية للصالات عبدالملك جاني، بدوري الرديف والمنافسة المثيرة حتى الأمتار الأخيرة، ما يؤكد أن كرة الصالات تعيش أفضل حالاتها من خلال تقارب المستويات والاثارة والندية التي تحفل بها جميع المسابقات في أقوى موسم للعبة.

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