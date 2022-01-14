«الشراعية الحديثة» تدشن أنشطة «دبي البحري» في 2022

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ منافسات «بطولة دبي للقوارب الشراعية الحديثة» فاتحة أنشطة النادي في العام الجديد 2022 بعد تأجيل سباق السفن الشراعية المحلية 60 قدماً أخيراً بسب حالة البحر وسرعة الرياح.

وتقام البطولة بحلة جديدة للمرة الأولى، حيث باتت تخدم أكبر شريحة من أفراد المجتمع. ويقام الحدث ضمن 4 فئات، الأولى لقوارب الأوبتمست والثانية لقوارب هاندكاب بي واي 951 (الأخضر) والثالثة قوارب ليزر ريدايال وستاندرت وروستير 8.1 (الذهبي) ثم الرابعة للقوارب السريعة وكاتمران 950 (الأحمر).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news