العربي يتعاقد مع «الوصلاوي» شهاب لشكري

المصدر: محمد فاضل ■ أم القيوين

أعلن نادي العربي في بيان صحافي تعاقده مع لاعب الوصل شهاب أحمد لشكري، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري لتمثيله في دوري الدرجة الأولى. وتعتبر هذه أولى تعاقدات العربي في فترة الانتقالات الشتوية، حيث يسعى لتدعيم صفوفه، في ظل سعيه القوي لحجز بطاقة للصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل، خاصة أنه يحل وصيفاً لدبا في دوري الهواة. وجرى التعاقد بحضور المدير التنفيذي لنادي العربي عبدالله جنزول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news