المركز الرابع يغري شباب الأهلي والجزيرة والوصل في ختام «الذهاب»

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

تقام مباراتان في ختام الدور الأول «مرحلة الذهاب» من دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، بمواجهة تجمع شباب الأهلي مع خورفكان، والجزيرة مع الوصل، إذ تحدد نتيجتا المباراتين هوية الفريق الذي سيحتل المركز الرابع بنهاية نصف الموسم، إلى جانب العودة إلى أجواء المنافسة على اللقب.

ويسعى الجزيرة إلى الاستفادة من ارتفاع معنويات لاعبيه عقب الفوز بلقب كأس السوبر، عندما يلتقي مع الوصل الساعة 7:30 ليلاً على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وهو يمتلك في رصيده 20 نقطة في المركز الخامس، بينما لدى الوصل 17 نقطة في المركز التاسع، إذ يأمل حامل اللقب أن يستعيد انتصاراته في الدوري، بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام الوحدة بهدف لكل منهما.

وحقق الجزيرة لقب كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه، الأسبوع الماضي، بفوزه على شباب الأهلي بركلات الترجيح، رغم الغيابات العديدة التي عانى منها الفريق، في المقابل أكد المدرب الهولندي، مارسيل كايزر، أنه لم يتم حسم مصير اللاعبين المصابين من العودة للمشاركة مع الفريق، وأبرزهم علي مبخوت، والصربي ميلوس كوسانوفيتش.

من جهته، لا يختلف الوضع بالنسبة إلى الوصل الذي يخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه في الجولة الـ12 على العروبة بخمسة أهداف دون رد.

أما المباراة الثانية فيأمل خلالها شباب الأهلي التغلب على خورفكان في اللقاء الذي يقام في الساعة الخامسة مساء على استاد راشد في دبي، ليعوض خيبة خسارته كأس السوبر، إلى جانب الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الـ12 أمام بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويمتلك شباب الأهلي في رصيده 20 نقطة في المركز الرابع، ويعاني الفريق غيابات عدة مؤثرة، أبرزها البرازيلي كارلوس إدواردو بداعي الإيقاف، إلى جانب الإصابات المختلفة التي تعرض لها كل من حمدان الكمالي، وأحمد خليل، وأحمد عبدالله جميل، وماجد حسن، وسالمين خميس.

أما خورفكان فيسعى إلى التقدم خطوة، والابتعاد عن منطقة الخطر، إذ لديه 15 نقطة.

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