كوزمين: حققنا فوزا مهما جدا.. وريبروف: مشكلة العين كانت في 20 دقيقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قال مدرب الشارقة الروماني أولاريو كوزمين في المؤتمر الصحافي بعد الانتصار على العين اليوم في ختام الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين 2-0: حققنا فوزا مهما جدا. وتابع: الشوط الثاني للمباراة عانينا خلاله بعض الشيء على صعيد مشاكل اللياقة البدنية، خاصة أن بعض اللاعبين لم يكونوا جاهزين، لكن حصلنا على فوز مهم جدا ". وأشار إلى أن لاعبي الشارقة استحقوا الفوز بالعطاء والعزيمة والإرادة.

من جانبه، قال مدرب العين، سيرجي ريبروف في المؤتمر الصحافي: "مشكلة العين كانت في أول 20 دقيقة"، لافتا إلى أن فريقه لم يلعب كرة قدم، معتبرا أن العين بعد الهدفين لعب بشكل جيد لكن كان من الصعب مواجهة الشارقة. ووصف فريق الشارقة بأنه فريق جيد ومنظم، وكان من الصعب خلق الفرص أمامه.

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