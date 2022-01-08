سباق كأس منصور بن زايد للخيول ينطلق في الشارقة غدا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق غدا بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان - السباق الرابع لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2021/2022 على أرض مضمار الشارقة لونجين بالنادي برعاية مجلس الشارقة الرياضي ومستشفى الشارقة للخيول و مجموعة المروان القابضة و مربط العين.

يشارك في السباق - الذي يتألف من 6 أشواط لمختلف المسافات و المستويات - 83 جوادا من الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة مع وجود 8 جياد على الاحتياط و بجوائز يبلغ مجموعها 310 آلاف درهم.

و ينطلق السباق بالشوط الأول و هو مقدم من مجموعة المروان القابضة ومخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر 4 - 5 سنوات فأكبر من إنتاج دولة الإمارات لمسافة 1200م وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم و بمشاركة 16 جياد مع وجود 4 على الاحتياط .

أما الشوط الثاني فهو مقدم من مستشفى الشارقة للخيول و مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة توليد الإمارات بعمر أربع سنوات فقط لمسافة 1000م وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم و بمشاركة 12 جوادا.

و خصص الشوط الثالث وهو مقدم أيضا من مجموعة المروان القابضة للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فأكبر - تكافؤ ضمن التصنيف لمسافة 1700 م وجوائز هذا الشوط 40 ألف درهم بمشاركة 16 جوادا.

في حين خصص الشوط الرابع كأس الإمارات للمنتجين وهو مقدم من مربط العين للخيول العربية الأصيلة ويشترط في هذا الشوط أن تكون الخيل المشاركة من انتاج المالك لها - ويأتي الشوط بنظام التكافؤ ضمن التصنيف لمسافة 1700 م وتصل جوائزه إلى 50 ألف درهم بمشاركة 12 جوادا.

و الشوط الخامس هو كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وهو مقدم من مجلس الشارقة الرياضي و مخصص للخيول العربية الأصيلة و من إنتاج دولة الإمارات والمصنفة بعمر 4 و 5 سنوات لمسافة 1200م و جوائزه 100 ألف درهم بمشاركة 11 جوادا.

و يختتم السباق بالشوط السادس المقدم من مستشفى الشارقة للخيول وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 1200م وهو شوط تكافؤ و تصل جوائزه إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

وأكد الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق أهمية دعم الإنتاج المحلي من الخيول و كذلك الجواد العربي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حيث خصص مضمار الشارقة لونجين في كل لقاء خمسة أشواط من مجموع ستة أشواط للخيول العربية الأصيلة وقال : " و لتشجيع المنتجين في الدولة نظمنا شوطا مخصصا للملاك المنتجين ليكون كأس الإمارات للمنتجين في خطوة تهدف إلى تشجيع المنتجين وزيادة الإنتاج ولتكون دافعاً للملاك بأن يكونوا في مصاف المنتجين في الدولة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news