حامل اللقب هاتون يشارك مجددا في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة كل من تايرل هاتون، حامل اللقب، مع نخبة من الأبطال السابقين بمن فيهم تومي فليتوود وشين لوري ولي ويستوود في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، في المحطة الأولى من سلسلة رولكس ضمن جولة موانئ دبي العالمية للجولف 2022، التي تنطلق من 20 إلى 23 يناير الجاري في جزيرة ياس بأبوظبي.

ويلتقي النجوم الأربعة، في ملعب ياس لينكس بأبوظبي، مع مجموعة بارزة من فريق بطولة كأس رايدر وهم: فكتور هوفلاند، وإيان بولتر، وبيرند فايسبيرغر، وبادريغ هارينجتون، قائد الفريق في دورة عام 2020. كما أكد نجما بطولة الماسترز للغولف آدم سكوت وداني ويليت انضمامهما إلى البطولة، مع هينريك ستينسن، حامل لقب البطولة المفتوحة عام 2016 والذي يطمح إلى إضافة انتصار جديد في بطولات ديزرت في أبوظبي إلى سجله الحافل.

وأصبح هاتون ثاني لاعب غولف يحصد أربعة ألقاب في بطولات سلسلة رولكس بعد أدائه المذهل في أبوظبي العام الماضي بفوزه على روري ماكلروي، حامل أربعة ألقاب في بطولات الجولف الكبرى، ضمن مباراة انتهت بفارق أربع ضربات متتالية.

ويدافع هاتون المصنف 22 عالمياً عن لقب الصقر المجنح الفريد في ملعب ياس لينكس بأبوظبي أمام نظيره الأيرلندي الشمالي ماكلروي الذي يبدأ موسم عام 2022؛ كما يواجه الأمريكي كولين موريكاوا، الفائز مؤخراً بلقب جولة موانئ دبي العالمية للجولف والفائز بالبطولة الكبرى مرتين، والذي يسجل مشاركته الأولى في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، بعد مشاركتهما بعدة فعاليات متتالية في الإمارات.

وتعليقاً على الموضوع، قال هاتون، المشارك لمرتين في بطولة كأس رايدر: "أحرزتُ انتصاراً بالغ الأهمية في أبوظبي خلال يناير الماضي، وأفخر بأنه انتصاري السادس الذي أحققه أمام نخبة من أبرز الأبطال، حيث شكل الافتتاحية الأمثل لموسم 2021. وأتشوق للدفاع عن لقبي في أسبوع مميز مع مجموعة من الأبطال، في ملعب ياس لينكس بأبوظبي، الوجهة الجديدة الرائعة عالمية المستوى".

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