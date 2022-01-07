سباق للشباب وآخر لـ «أصحاب الهمم» ضمن طواف الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

قررت اللجنة المنظمة للنسخة السابعة من طواف الشارقة الدولي للدراجات، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من 28 الجاري حتى 1 فبراير المقبل، إطلاق طواف للشباب لأول مرة، من أربع مراحل، لمسافة إجمالية تبلغ 238 كم، بحيث يبدأ وينتهي بالتزامن مع الطواف الدولي للمحترفين، كما قررت تنظيم سباق خاص لأصحاب الهمم.

وتابع رئيس اللجنة المنظمة عبدالملك محمد جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، مع رؤساء اللجان ما تم من تجهيزات لوجستية وتنظيمية، حتى توفر للحدث كل ضمانات النجاح التنظيمي والفني، لاسيما وأنه يستأنف دوراته بعد عامين من التوقف، بسبب جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الطواف الدولي سيكون من خمس مراحل رئيسة، بالإضافة إلى مراحل خاصة للسرعة، وستصحبه فعاليات ترفيهية متنوعة للمشاركين والجمهور.

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