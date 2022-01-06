كأس رئيس الدولة للخيول العربية تختتم في السعودية اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تحتضن السعودية اليوم المحطة الختامية الـ14 لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ28، والتي يستضيفها ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود للخيل العربية في الرياض، بشعار «معاً أبداً».

ويشهد الكرنفال الختامي مشاركة 59 خيلاً في 6 أشواط في واحدة من أكبر المشاركات بسباقات الخيل العربية في المضامير السعودية، تأكيداً على المكانة المرموقة للكأس، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستثنائية والروابط المصيرية التي تجمع البلدين.

وقال بيان صحافي: «ينطلق برنامج الكرنفال الختامي بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة (المبتدئة) بتمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت الإمارات، وسط مشاركة 18 خيلاً لمسافة 1200 متر، والمخصص للخيول المبتدئة بعمر 3 سنوات، ويليه الشوط الثاني للخيول الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات، لمسافة 1400 متر، وسط مشاركة 17 خيلاً، فيما يقام سباق الشوط الثالث للخيول السعودية الأصل، والمنشأ للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 7 خيول، في حين ينطلق سباق الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة، (مفتوح) للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 4 خيول، في حين يقام الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة (مفتوح) تكافؤ (0-70) لمسافة 1800 متر، بمشاركة 8 خيول، كما يقام الشوط السادس للخيل العربية للمهور والمهرات فئة (ليستد) من عمر 4 سنوات وما فوق، لمسافة 1800 متر، بمشاركة 5 خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل التي سجلت مشاركات مميزة في السباقات العالمية».

ومن أبرز الخيول المشاركة في سباق الكأس: حمداني خالد الخالدية، متوكل الخالدية، شارقة الخالدية، أسد الخالدية الثاني، جنرالة شمر.

من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مطر اليبهوني: «فخورون بالوصول للمحطة الختامية، وتنظيمها في السعودية، بعد النجاحات المهمة التي حققتها الكأس الغالية طوال الفترة الماضية».

من جهته، أكد المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني، أن المحطة السعودية والختامية لسلسلة سباقات الكأس الغالية تجسد الروابط الأخوية والمكانة التاريخية التي تجمع البلدين، وحرصهما الكبير لدعم مسيرة التراث العربي بمزيد من المنجزات والمكتسبات التاريخية، مبيناً أن محطة السعودية تمثل علامة فارقة وإضافة نوعية وتاريخية لمكانة وقيمة الكأس الغالية.

وقال: «هذه المحطة تعتبر من المحطات الكبيرة في أجندة سباقاتنا السنوية، وتحظى بمشاركة واسعة وكبيرة من نخب مرابط الخيل العربي في المملكة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news