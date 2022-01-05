ختام برنامج عطلة الشتاء في كرة الطاولة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اختتم مجلس الشارقة الرياضي برنامج عطلة الشتاء لكرة الطاولة والأشبال بنادي الذيد، الذي أقيم بمشاركة 40 لاعباً من ستة أندية، هي: الشارقة والمدام والذيد ودبا الحصن والبطائح وخورفكان، وتضمن تدريبات عملية على مهارات اللعبة وبطولة تجريبية لفرز الموهوبين، تحت إشراف أخصائي كرة الطاولة بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس سمير جورج، وتم تتويج الفائزين بحضور مشرف الألعاب بنادي الذيد سعيد الطنيجي. وقال بيان صحافي: «يأتي برنامج عطلة الشتاء لكرة الطاولة ضمن خطة الموسم الحالي، لاكتشاف الموهوبين وصقل اللاعبين بالتنسيق مع المدربين في الأندية».

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