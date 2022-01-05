مهدي علي يغلق «الكأس» ويفتح ملف السوبر.. ويبحث عن بديل الكمالي

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

أغلق شباب الأهلي ملف كأس المحترفين، وفتح مدربه مهدي علي ملف مباراة السوبر المقررة يوم الجمعة المقبل ضد الجزيرة.

وتخطى شباب الأهلي عجمان بالفوز عليه أول من أمس في مباراة العودة بهدف دون رد، مكرراً فوزه ذهاباً بهدفين دون رد، ليبلغ نصف نهائي كأس المحترفين.

وقرر مهدي علي إقامة معسكر مغلق للفريق اعتباراً من اليوم الأربعاء قبل التوجه يوم الخميس إلى مدينة العين تحضيراً للسوبر.

وبات تركيز المدرب الوطني لفرسان دبي منصباً على إيجاد بديل لحمدان الكمالي الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة عجمان، وتأكد رسمياً غيابه حتى نهاية الموسم.

وأصبحت خيارات مهدي علي محصورة بين الثنائي سالمين خميس ووليد عباس للعب إلى جانب محمد مرزوق في مركز قلبي الدفاع.

من جانبه شارك سالمين خميس بديلاً للكمالي في مباراة عجمان وأبلى بصورة جيدة خلال لقاء عجمان.

من جانبه رد مدرب شباب الأهلي مهدي علي على انتقادات البعض بعدم ثبات تشكيلة «فرسان دبي»، منوهاً إلى أنه الشخص الذي يعرف ظروف فريقه جيداً ويختار التشكيلة الأنسب للمباريات.

وقال في تصريحات صحافية: «في بعض الأحيان يُفرض علينا التشكيلة سواء للإصابات أو الإيقاف، ففي مباراة عجمان عانينا غياب ثمانية لاعبين دفعة واحدة لتلك الأسباب، ورغم ذلك أدى الفريق بصورة جيدة، وحقق الأهم، وهو الفوز والتأهل للدور نصف النهائي من كأس المحترفين، وأود أن أشكر اللاعبين على ما قدموه في تلك المباراة رغم الأسبوع الصعب الذي تعرضنا له بعد الخسارة من بني ياس في الدوري».

وأضاف: «أعتقد أن شباب الأهلي فرض سيطرته على الشوط الأول من مباراة عجمان، وتراجعنا في الشوط الثاني لقناعتنا بأن البرتقالي سيسعى للتعويض في الشوط الثاني، ولعبنا على الهجمات المرتدة وسنحت لنا فرص عدة للتسجيل، ربما أكثر من التي حصلنا عليها في الشوط الثاني، وللأسف أضعناها جميعاً. أكرر الشكر للاعبين على كل ما قدموه، ونتطلع لما هو قادم وتحديداً مباراة السوبر التي سينحصر تركيزنا فيها للحصول على اللقب».

غوران: مشكلات عجمان ظهرت في آخر 30 متراً

عزا مدرب عجمان، الصربي غوران، خسارة فريقه أمام شباب الأهلي إلى عدم مثالية الأداء في الـ30 متراً الأخيرة من ملعب المنافس. وقال في تصريحات صحافية: «خسرنا من شباب الأهلي وضاعت علينا فرصة التأهل للدور نصف النهائي من كأس المحترفين، لأننا لم نُحسن استغلال الفرص التي سنحت لنا، ولدينا بعض المشكلات الفنية في الـ30 متراً الأخيرة». وأضاف: «في الشوط الأول وقعنا في أخطاء استغلها المنافس، وفي الشوط الثاني حاولنا العودة من خلال بعض التغييرات».

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