تسديدة كوسانوفيتش تكسر أنف الفردان.. يحتاج إلى شهرين للعلاج

المصدر: أحمد طارق ومحمد فاضل ■ دبي

كشف عضو شركة نادي اتحاد كلباء والمتحدث الاعلامي الرسمي عيسى موسى بن هويدن، أن الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق حبيب الفردان أمام الجزيرة أول من أمس في إياب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، تحتاج لفترة علاج تراوح بين 6 و8 أسابيع، وأن اللاعب سيخضع لعملية خلال الساعات المقبلة بعد ثبوت إصابته بكسر في الانف.

وقال بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «أكد الطبيب المختص أن حبيب الفردان سيحتاج فترة تقارب الشهرين للعلاج والاستشفاء، وان الإصابة تعد متوسطة، وسيتم بذل جميع الجهود اللازمة ليتعافى اللاعب بشكل سريع».

وتعرض حبيب الفردان لإصابة، بعدما اصطدمت تسديدة قوية من لاعب الجزيرة، الصربي ميلوس كوسانوفيتش، في وجهه، واضطر اتحاد كلباء إلى تغييره في الدقيقة 58، إذ نزلت سيارة الإسعاف إلى أرض الملعب، لنقله إلى المستشفى، ولم يكمل اللقاء الذي انتهى بفوز الجزيرة بهدفين مقابل هدف وتأهله إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

من جهته أكد مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، أنه كان يعلم بصعوبة المباراة، وقال في مؤتمر صحافي: «تعرضنا لخسارة مؤلمة، وكنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، خصوصاً أن نتيجة لقاء الذهاب أسهمت في حتمية فوزنا على ملعب الجزيرة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news