خورفكان فاوض العنبري لقيادة الفريق.. لكنه اعتذر

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

كشف عضو شركة خورفكان لكرة القدم المتحدث الإعلامي الرسمي، مبارك الحمادي، بأن إدارة الشركة فاوضت المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، لقيادة «النسور» في المرحلة المقبلة لدوري أدنوك للمحترفين، خلفاً للبرازيلي كايو زناردي، لكنه اعتذر عن عدم تولي المهمة، مؤكداً أن إدارة الشركة تتفهم سبب اعتذاره، وتتمنى له المزيد من النجاح مستقبلاً.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «هنالك خيارات عدة قيد الدراسة، واختيار استمرار المدرب عبدالمجيد النمر في قيادة دفة الفريق أحد الخيارات الرئيسة وسنعمل بكل تأكيد على تعزيز الفريق باحتياجاته، لكي يستعيد نغمة الانتصارات في المرحلة المقبلة».

يذكر أن خورفكان يحتل المركز التاسع على لائحة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news