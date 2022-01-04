كأس المحترفين.. العين يقصي الوصل ويتأهل إلى الدور نصف النهائي

المصدر: معاذ كمبال- دبي

سجل التوغولي لابا كودجو هدفاً بعد 4 دقائق فقط من مشاركته بديلاً في مباراة فريقه العين أمام الوصل ليقود "الزعيم" للفوز 4-3 والحصول على بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم، في مباراة متقلبة، بعد أن كانت الكفة تميل لصالح أصحاب الأرض عطفا نتيجة الذهاب، لكن لابا قاد فريقه لتحقيق "المهمة الصعبة" وابقاء الفريق في دائرة المنافسة على جميع البطولات.

وكانت المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في زعبيل في طريقها للتعادل 3-3 وهي ذات النتيجة التي انتهت عليها مواجهة الذهاب بين الفريقين في استاد هزاع بن زايد، لكن لابا كودجو سجل هدف الفوز في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ليقود فريقه لضرب موعد مع الجزيرة في المربع الذهبي.

وقص الضيوف شريط أهداف المباراة مبكراً في الدقيقة 3 بواسطة الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لكن الوصل أدرك التعادل 14 بالنيران الصديقة بعد أن سجل لاعب العين جوناتاس سانتوس في مرماه بالخطأ، وأضاف "الإمبراطور" الهدف الثالث بواسطة البرازيلي اديلسون سيلفا 19 الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وانطلق الشوط الثاني بنفس السيناريو، إذ سجل الأرجنتيني هدفاً سريعاً في الدقيقة 53 هو الثاني له ولفريقه، لكن الوصل عاد وسجل الهدف الثالث د عبدالله خميس، غير أن العين عاد مجدداً وسجل هدف التعادل 66 بواسطة جوناتاس سانتوس، فيما خطف البديل، التوغولي لابا كودجو بطاقة التأهل بتسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء 84.

وفي المقابل، ودع فريق الوصل أولى منافسات الموسم، وسيلتحق بذلك بأندية النصر، عجمان واتحاد كلباء لخوض منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وستكون أمام "الإمبراطور" فرصة لرد الدين للعين، إذ تتجدد المواجهة بين الفريقين يوم الخامس عشر من الشهر الجاري على ذات الملعب لحساب الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة.

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