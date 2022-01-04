«ربع نهائي كأس المحترفين» يتسبب في 3 إصابات خطيرة

المصدر: سيد مصطفى-دبي

خلفت جولة العودة في الدور ربع النهائي لكأس المحترفين لكرة القدم، إصابات خطيرة لبعض اللاعبين نتج عنها تدخل سيارات الإسعاف، وغيابات لفترات طويلة عن الملاعب.

وتعرض لاعب اتحاد كلباء حبيب الفردان، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه مع الجزيرة، في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، اذ تم نقله إلى المستشفى.

ونزلت سيارة الاسعاف إلى ملعب استاد محمد بن زايد ليتم نقل اللاعب إلى المستشفى في الدقيقة 75.

وقال اتحاد كلباء في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «تمنياتنا بالشفاء العاجل للنجم حبيب الفردان الذي تعرض لإصابة بكسر في الأنف وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم».

وتأهل الجزيرة إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين بعد فوزه 2-1 على اتحاد كلباء مستفيدا من تعادل الفريقين 3-3 في مباراة الذهاب على ملعب اتحاد كلباء.

وأنهت مباراة شباب الأهلي ضد عجمان، موسم حمدان الكمالي، بعد أن تعرض لقطع في الرباط الصليبي عند الدقيقة 48 ليتم استبداله بزميله سالمين خميس.

وسيخضع الكمالي لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي سيضاعف معاناة مدرب الفريق المهندس مهدي علي، بغياب أحد أبرز العناصر المهمة في تشكيلة الفريق على مستوى خط الدفاع.

وكانت الإصابة الأبرز للاعب النصر، بلال علي، والذي حل في بديلا في مباراة الوحدة التي خسرها العميد بهدفين دون رد.

وسقط لاعب النصر في كرة مشتركة مع مدافع الوحدة عبد الله الكربي، ليسقط على الأرض وسط توقعات بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتدخل الجهاز الطبي لكل من النصر والوحدة بعد أن وضح التأثر على لاعبي الفريقين لـ «صراخ»، اللاعب، ليتم بعدها استدعاء سيارة الإسعاف ويُنقل اللاعب للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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