اللبناني عطايا يلتحق بعجمان بديلا لـ «بالعربي»

المصدر: سيد مصطفى-عجمان

أتم نادي عجمان مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب اللبناني الدولي ربيع عطايا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من نادي لاعب العهد اللبناني.

وقال مصدر مسؤول داخل نادي عجمان، ان اللاعب اللبناني سيتم قيده في قائمة البرتقالي بديلاً للتونسي فراس بالعربي الذي سيغيب لأكثر من شهر عن تشكيلة الفريق لانضمامه لمنتخب بلاده في بطولة الأمم الإفريقية التي تنطلق في الكاميرون في التاسع الجاري وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

ويرتبط فراس بالعربي بعقد مع عجمان لمدة ثلاثة مواسم قادما من الفجيرة.

وخضع اللاعب اللبناني للكشف الطبي والذي اجتازه بنجاح صباح أمس، اذ من المنتظر أن يظهر للمرة الأولى بقميص عجمان يوم السبت المقبل أمام الامارات في الجولة الأخيرة من مرحلة الإياب للدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين.

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