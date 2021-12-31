العين يوضح حقيقة ضم أربوليدا بدلا من مرياح "المصاب"

المصدر: العين - الإمارات اليوم

ردّ مشرف فريق العين، عبدالله علي على التقارير التي ربطت "الزعيم" بالمدافع الكولومبي دانيلو أربوليدا بالانتقال إلى قائمة الفريق خلفاً للتونسي ياسين مرياح الذي انتهى موسمه مبكراً بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

قال عبدالله علي للموقع الرسمي لنادي العين، الجمعة: "مجلس شركة كرة القدم برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، اعتمد توصية اللجنة الفنية حول تقرير المدرب، فيما يخص احتياجات الفريق في الانتقالات الشتوية، وهناك جهود حيثية تبذلها اللجنة المعنية بملف التعاقدات تعمل من أجل حسمه في الوقت المناسب، وفي حال اكتمال أي صفقة انتقال سيتم الإعلان عنها لجماهير النادي، عبر حسابات النادي الرسمية".

واضاف : "استراتيجية الفريق واضحة فكل التركيز في الوقت الحالي يقتصر على التجهيز بالصورة المطلوبة للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً وأن الفريق أمامه تحديات غاية في الأهمية تتطلب تركيزاً كبيراً وعملاً مضاعفاً من الجميع، ونسأل الله العلي القدير التوفيق للفريق".

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