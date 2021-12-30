علي صالح يتوهج ويقود الوصل لاكتساح العروبة

المصدر: معاذ كمبال - دبي

اكتسح فريق الوصل ضيفه العروبة بخماسية نظيفة في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد زعبيل ضمن الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين، في مباراة توهج فيها نجم "الإمبراطور" علي صالح وسجل هدفين.

وتلقى علي صالح تحية كبيرة من الجماهير خلال استبداله قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء، وذلك للمجهود الكبير الذي سخره لخدمة فريقه والذي ساعد الوصل في بلوغ النقطة 17 والتقدم من المركز العاشر إلى السابع، فيما تجمدت نقاط العروبة عند 7 في المركز قبل الأخير.

وقص علي صالح شريط الأهداف بتسجيله للهدفه الأول في الدقيقة 22، فيما أضاف زميله فابيو ليما الهدف الثاني د 34، وعاد صالح وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه د 39، وأضاف ادريلسون سيلفا الرابع د 48، واختتم البديل محمد العكبري الخماسية د 82.

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