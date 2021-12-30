مدرب عجمان: خسرنا لأننا قدمنا "الهدايا" لفريق العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

أرجع مدرب فريق عجمان، الصربي غوران توفيدزيتش السبب وراء خسارتهم في مواجهة العين مساء اليوم إلى فقدانهم السيطرة على الكرات السهلة لصالح أصحاب الأرض، وقال إن فريقه "خسر المواجهة بسبب (الهدايا) التي قدمها لاعبوه لفريق العين والذي يعتبر أكثر فرق الدوري تميزا في الناحية الهجومية، وهو ما ترجمه بالفوز 2-1".

وكان عجمان الطرف الأفضل في الشوط الأول الذي أنهاه بالتعادل 1-1، لكن الفريق تقهقر في الشوط الثاني الذي شهد استقبال شباكه لهدف متأخر في الدقيقة 86 بخطأ دفاعي واضح. وقال غوران توفيدزيتش في المؤتمر الصحافي، خلال تعليقه على سؤال حول مدى رضاه عن موقف فريقه في جدول الترتيب: "أتطلع لتحسين الوضع وأسعى للتقدم في ترتيب الجدول".

في جانب آخر، وصف مدرب فريق العين، الأوكراني، سيرجي ريبروف، فوزهم على عجمان بالمهم، مؤكداً أن "الزعيم" أحكم قبضته على صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بفضل النقاط التي حصدها من فوزه على "البرتقالي".

واعترف ريبروف في المؤتمر الصحافي بأن فريقه لم يظهر بشكل جيد في الشوط الأول وأن الإرهاق بدا على لاعبي فريقه خصوصاً لدى المدافعين.

وكانت المواجهة في طريقها للتعادل 1-1 بعد أداء قوي قدمه "البرتقالي"، قبل أن يسدد لاعب فريق العين، الدولي يحيى نادر قذيفة قوية تصدى لها حارس عجمان على الحوسني في المرة الأولى، لكن حالة الارتباك لدى مدافع عجمان محمد إسماعيل أدت لدخولها في الشباك ليخرج "الزعيم" فائزاً 2-1.

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