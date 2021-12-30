4 ميداليات جديدة لمنتخب القوة البدنية في بطولة آسيا.. والزعابي "بطل الأبطال"

المصدر: محمد فاضل - دبي

أضاف منتخب الإمارات للقوة البدنية أربع ميداليات جديدة خلال مشاركته في بطولة أسيا، التي ينظمها الاتحاد الاسيوي بالتعاون مع الاتحاد التركي في مدينة اسطنبول. وبهذا ارتفعت ميداليات المنتخب إلى ثمانية، بينها فوز فيصل الغيص الزعابي بذهبية وزن 83 كلغ، وذهبية عبدالله المازمي بوزن 74 كلغ، وذهبية محمد الحميدي في الماسترز بوزن 105 كلغ، وفضية راشد لوتاه بوزن 93 كلغ.

وعزز الزعابي مكاسب المنتخب في هذه المنافسات، بفوزه بلقب بطل الأبطال، بعد أن تمكن للمرة الثالثة من نيل اللقب.

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