خورفكان يخصص جائزتين ثمينتين للمشجعين.. و"جمهور النصر مشمول"

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم عن تخصيص جائزتين ثمينتين سيتم منحهما للجمهور الذي سيزور ملعب خورفكان خلال مباريات دوري ادنوك للمحترفين وهي عبارة عن سيارتين "بي ام دبليو" لجمهور الفريق وجمهور الفريق الضيف وذلك للتشجيع على حضور المباريات في المدرجات.

واوضح بيان رسمي للنادي انه سيتم سحب الجائزة الاولى خلال مباراة الجولة 17 في مواجهة خورفكان والنصر بينما ستكون الجائزة الثانية في الجولة الاخيرة للبطولة ودعت الشركة للحضور للمدرجات للمشاركة والاستمتاع بالمباريات.

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