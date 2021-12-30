الظفرة والنصر.. لقاء الجريحين

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

تظهر الدوافع المشتركة لتعويض خسارة الجولة الماضية واضحة لدى طرفي مواجهة اليوم التي تجمع بين الظفرة وضيفه النصر عند الساعة 05:00، على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين، إذ أن الظفرة كان قد خسر في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي صفر-1، حاله كحال النصر الذي تكبد بدوره خسارة قاسية على يد العين 3-1، ليدخل بذلك «الجريحان» لمواجهة اليوم بغرض التعويض السريع. ولا خيار أمام أصحاب الأرض أفضل من الفوز إذا ما أرادوا تحسين موقفهم والاقتراب من المنطقة الدافئة، إذ أن الفريق لا يقدم أفضل مستوياته ويحتل المركز الثاني عشر برصيد ثماني نقاط، لكن الفوز في لقاء اليوم سيمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل الجولة القادمة التي تجمعه بفريق العروبة الذي ينافس هو الآخر على البقاء.

وألمح مدرب الظفرة، البرازيلي روجيه ميكالي إلى إمكانية تغير في التشكيلة التي ستخوض المواجهة، وقال في المؤتمر الصحافي: «وضعنا في الترتيب يجعلنا ندخل بهدف الفوز، وبالنسبة لي سأعمل على اختيار اللاعب المناسب لوضعه في المكان المناسب».

في المقابل، يتشبث النصر بالحصول على النقاط الثلاث للخروج من دوامة الشك التي دخلها بسبب النتائج الأخيرة، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 17 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن العين المتصدر.

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