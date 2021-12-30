مباراة المنتخب مع سورية بتصفيات كأس العالم على استاد آل مكتوم

المصدر: منصور السندي ■ دبي

قرر اتحاد كرة القدم إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السوري عند الساعة 18:55 من يوم 27 يناير المقبل، ضمن المجموعة الأولى لمرحلة الإياب في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022»، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، علماً بأنه لم يتحدد حتى الآن بشكل رسمي برنامج إعداد المنتخب لهذه المباراة.

وتمثل مباراة سورية المرتقبة وهي السابعة له في الدور الحاسم لتصفيات المونديال، محطة مهمة في مشوار المنتخب الذي يتطلع لحصد نقاطها وتعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل عبر أفضل ثوالث في المجموعات، إذ إن الفوز فيها سيرفع رصيده إلى 10 نقاط،، علماً أن المنتخب الإيراني يتصدر حالياً ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة ثم كوريا الجنوبية ثانياً (14 نقطة) والمنتخب الوطني ثالثاً (6 نقاط) ولبنان رابعاً (5 نقاط)، والعراق خامساً برصيد (4 نقاط)، وسورية في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

ورفعت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية في اتحاد الكرة خلال اجتماعها الأخير عقب تشكيلها الجديد برئاسة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حميد الطاير، توصية إلى مجلس إدارة الاتحاد باستمرار المدرب الهولندي مارفيك مع المنتخب حتى نهاية عقده مع المنتخب الذي ينتهي بنهاية مشاركة الأبيض في التصفيات خلال مارس المقبل.

وينتظر أن تعقد اللجنة اجتماعاً مع المدرب الهولندي مارفيك بعد موافقة اتحاد الكرة على استمراره لبحث الترتيبات الخاصة بتجهيز المنتخب لمباراة سورية، وإعلان البرنامج الرسمي لتحضير المنتخب كذلك لمبارياته المتبقية في هذه التصفيات.

وباستثناء مباراة سورية المقبلة تتبقى للمنتخب في هذه التصفيات ثلاث مباريات أمام كل من إيران في الأول من فبراير المقبل وأمام العراق في 24 مارس المقبل، ويختتم مبارياته في هذه التصفيات بلقاء كوريا الجنوبية على أرضه في 29 منه.

ومنذ خروجه أخيراً من كأس العرب 2021 في العاشر من الشهر الجاري من الدور ربع النهائي لم يخض المنتخب أي تجمع أو مباراة رسمية في انتظار إعلان البرنامج الرسمي.

ولعب المنتخب حتى الآن ست مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، إذ تعادل في ثلاث منها أمام كل من لبنان وسورية والعراق وخسر في مباراتين أمام إيران وكوريا الجنوبية، فيما فاز في مباراة واحدة أمام لبنان، وهي مباراة الإياب الأخيرة التي جمعت بينهما ضمن الجولة السادسة.

ويتولى حالياً كل من رئيس لجنة المنتخبات حميد الطاير وعضو اللجنة أحمد عبدالرحمن الطنيجي، مسؤولية الإشراف على المنتخب خلفاً لمشرف المنتخب السابق محمد حميد حماد، وإداري المنتخب السابق خالد الكعبي.

وعقد اتحاد كرة القدم اجتماعاً تنسيقياً مع مسؤولي استاد آل مكتوم بحضور ممثلي الإدارات المعنية، إذ تم مناقشة كل المتطلبات التنظيمية والتسويقية والإعلامية إلى جانب البروتوكول الطبي الخاص بالمباراة.

ورغم وداعه كأس العرب فإن مشاركته في البطولة مثلت إعداداً جيداً بالنسبة له، لأن الجهاز الفني تعرف إلى نقاط القوة من أجل تعزيزها ونقاط الضعف والثغرات لمعالجتها والعمل على تصحيحها قبل مواجهة سورية المقبلة التي يترقبها الشارع الرياضي، خصوصاً أنها أمام منتخب يحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة الأولى.

• المنتخب لم يخض أي تجمع أو مباراة رسمية منذ مشاركته في كأس العرب.

مباريات المنتخب المقبلة

الإمارات - سورية: 27 يناير 2022.

إيران - الإمارات: الأول من فبراير 2022.

العراق - الإمارات: 24 مارس 2022.

الإمارات - كوريا الجنوبية: 29 مارس 2022.

ترتيب المجموعة الأولى لتصفيات المونديال

إيران: 16 نقطة.

كوريا الجنوبية: 14 نقطة.

الإمارات: 6 نقاط.

لبنان: 5 نقاط.

العراق: 4 نقاط.

سورية: نقطتان.

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