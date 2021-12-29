«الانضباط» تعاقب خورفكان.. وغرامة كبيرة على «غلف إف سي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عاقبت لجنة الانضباط باتحاد الكرة خلال اجتماعها أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، نادي خورفكان بلفت نظر بسبب عدم تواجد طبيب على دكة البدلاء خلال مباراة الجزيرة بالجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين. وتم توجيه العقوبة نفسها لنادي الحمرية لعدم إدخاله فحوصات أحد لاعبيه على النظام الإلكتروني للاتحاد في دوري الدرجة الأولى، كما عاقبت الموج في الدرجة الثانية بالعقوبة نفسها، لإدخاله فحوصات أحد لاعبيه ومدرب الفريق بعد الوقت المحدد.

في جانب آخر، تلقى (غلف إف سي) غرامة 20 ألف درهم وخسر (0-3) أمام شباب الأهلي في دوري الشباب، لتكرار مخالفة تناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين خلال سير المباراة، وتم إيقاف لاعب دبا الحصن خليفة المطوع ست مباريات، وتغريمه ستة آلاف درهم لسوء السلوك، في المسابقة ذاتها.

ووجهت «الانضباط» لفت نظر للرمس بسبب ألفاظ مسيئة لبعض جماهيره ضد الحكم في لقاء كلباء بدوري الناشئين.

ووجهت لفت نظر بسبب عدم إدخال فحوصات اللاعبين في الوقت المحدد إلى أندية الشارقة والذيد ودبا في دوري الفئات السنية.

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