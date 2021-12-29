بطولة الشارقة الرياضية العمالية الخامسة تنطلق 7 يناير

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، أمس، إطلاق النسخة الخامسة من «بطولة الشارقة الرياضية العمالية»، اعتباراً من 7 يناير حتى 25 مارس المقبلين، وستقام المباريات كل يوم جمعة على ملاعب متنزه الشارقة الوطني، مقابل مطار الشارقة الدولي، من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 5:30 مساءً. وتقوم الهيئة بتنظيم البطولة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة الرياضي، وشركة «ريتش تارجت» للخدمات الرياضية، وتم الإعلان عن إضافة لعبة سادسة للبطولة هي البادل تنس.

وقال بيان صحافي: «تقوم فكرة البطولة على عقد المنافسات الرياضية بين العديد من الفرق العمالية في ست رياضات، حيث من المتوقع أن تصل أعداد اللاعبين المشاركين إلى نحو 2500 لاعب، موزعين على 195 فريقاً، كالآتي: 40 فريقاً لكل من ألعاب كرة القدم والكريكت والبادل تنس، التي تضاف للمرة الأولى، و25 فريقاً لكرة السلة، و20 فريقاً لكل من الطائرة والهوكي، وستقسم الفرق إلى مجموعات، وسيتم اختيار الأول والثاني من كل مجموعة للعب في الأدوار النهائية».

من جانبه، قال رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة سالم القصير: «هذه البطولة هي الأولى من نوعها في الدولة، ونسعى من خلالها أيضاً إلى تكريس فكرة العمل الجماعي، التي تقوم الألعاب الرياضية على أساسها، وإلى تعزيز التعاون ومد جسور التعارف بين العمال وأصحاب العمل».

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