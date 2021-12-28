لاعب العين السابق يُقدم لعجمان "وصفة" الفوز على "الزعيم"

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أكد لاعب العين السابق وعجمان الحالي، محمد هلال أن فوز فريقه على العين في مباراتهما الخميس المقبل، ليست بالأمر المستبعد أو المستحيل. وقال في مؤتمر صحافي قبل المباراة: "علينا أن نتحلى بالشجاعة والتركيز، لا يوجد فريق في العالم لا يمكن الفوز عليه، عجمان قدم مباريات جيدة هذا الموسم وحقق انتصارات مذهلة أمام الكبار ولا استبعد أن نحقق نتيجة مماثلة أمام الزعيم".

وأضاف:"العين يبقى من الفرق القوية في الدوري، وهو يعرف كيف يفوز بالمباريات حتى ولو لم يكن في أفضل حالاته، شخصية (الزعيم) دائما ما تحضر في كل المناسبات وهو الأن متصدر للمسابقة، وبالطبع سيطمح لمواصلة انتصاراته للحفاظ على فارق النقاط الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه".

وعن أسباب غيابه عن تشكيلة (البرتقالي) في الفترة الأخيرة، قال هلال: "الأمر يخضع لرؤية فنية للمدرب، ولكني مستعد للعب متي طلب مني الكادر الفني ذلك، أنا أتدرب بقوة وأبذل ما في وسعي كي أعود للتشكيلة الأساسية".

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