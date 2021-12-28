عبدالسلام محمد: الفوز على الوحدة يثبت قدرات كلباء الفنية المميزة

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

وصف لاعب اتحاد كلباء عبدالسلام محمد، فوز فريقه على الوحدة بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، أنه عزز من تطلعات الفريق المعلنة في الموسم الحالي بالتقدم نحو المراكز الأمامية في الترتيب العام، واصفاً الفوز بأنه كان مستحقاً وأن فريق النمور ظهر بشكل مميز طوال دقائق المباراة، معبراً عن سعادته في أن اتحاد كلباء واصل تحقيق النتائج الإيجابية مع الفرق التي تنافس على اللقب باستثناء مباراته مع العين.

وقال عبدالسلام لـ«الإمارات اليوم»: «الوصول للمركز السابع في الترتيب بعيداً عن المراكز المتأخرة مكسب مهم والفوز على وصيف ترتيب فرق البطولة نادي الوحدة يعد مكسباً مهماً يعكس الإمكانات الفنية لجميع لاعبي الفريق ويعزز الثقة بنا كفريق متكامل».

وتابع: «الفوز يعطينا ثقة أكبر كونه عاشر نتيجة متواصلة من دون خسارة على ملعبنا بواقع خمسة انتصارات وخمسة تعادلات مما يعكس مكانته الفنية». وأضاف: «كما أن الفوز على الوحدة يسبق لقاء القمة المرتقب مع خورفكان في ديربي المنطقة الشرقية وهو فوز معنوي مهم سيساعدنا على الظهور بشكل طيب، وصولاً لتحقيق تطلعات النادي والجمهور».

وبخصوص تسجيله هدفاً وصناعة هدف آخر في آخر مباراتين للفريق، قال عبدالسلام محمد: «هدفي في مرمى العربي في كأس رئيس الدولة كان أول هدف لي بقميص اتحاد كلباء لكوني ألعب مدافعاً متأخراً ويسعدني أنه كان هدفاً مهماً إلا أن الأهم هو أن الفريق يحقق الانتصارات ويتميز بالأداء سواء أنا سجلت أو ساهمت بذلك المهم عندي سعادة جمهور الفريق الأصفر، ومن الناحية الفنية فهو يعكس توجيهات المدرب الأوروغوياني خورخي دا سيلفا التي ساعدتني بشكل كبير لتحسين مستواي».

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