مدرب بني ياس: من الصعب أن أشرح ما حدث

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

أكد مدرب بني ياس الروماني دانييل إيسايلا أنه من الصعب أن يشرح ما حدث في مباراة فريقه أمام الشارقة أول من أمس ضمن الجولة 11 لدوري المحترفين، مشيراً إلى أنه ليس مصدقاً لنتيجة المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بثلاثة أهداف نظيفة، وقال خلال المؤتمر الصحافي «لا أتذكر أن الشارقة قد حصل على فرص حقيقية لتسجيل الأهداف ونحن أيضاً قدمنا عدة لحظات جيدة في المباراة». وأوضح «ليس من السهل أن يقدم بني ياس ما قدمه في الموسم الماضي.. في الموسم الماضي كان لدينا لاعبون بالفريق وخرجوا».



من جهته كشف مدرب الشارقة الروماني كوزمين أولاريو عن أنه تحدث للاعبيه في غرف الملابس عن أن مباراة فريقه المرتقبة 31 الجاري ضمن الجولة 12 بأنها أهم مباراة لفريقه في 2021، مشيراً إلى أنه تحدث مع اللاعبين أيضاً عن الاسترخاء وأنه لكي يفوز الفريق في مباراته القادمة أمام فريق الإمارات لابد من أن يبرهن عن الوعي الكروي والتركيز العالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news