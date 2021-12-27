الفارس العويس يُحرز لقب النجمتين في بطولة العين الدولية لقفز الحواجز

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

أحرز الفارس محمد العويس على صهوة جواده «جيمس في دي أود» لقب بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، لينال الجائزة الكبرى، في ختام البطولة التي شاركت فيها 26 دولة ممثلة بأكثر من 300 خيل، ونظمها نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وجاءت منافسة الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، بمشاركة 47 فارساً، وعبر منهم سبعة فرسان إلى جولة التمايز، وأكملها خمسة فرسان دون خطأ، ونجح الفارس محمد العويس مع الجواد «جيمس» في إكمال التمايز في الزمن الأفضل (36.78) ثانية، ونال الوصافة فارسنا محمد الهاجري بالجواد «جي اس فابيان» بزمن (36.86) ثانية، على حساب الفارس الأوزبكستاني عبدالرحمن الذي حل ثالثاً مع الجواد «كاونتير»، وأنهى التمايز في (37.89) ثانية. وتنطلق اليوم بنادي العين للفروسية، بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، متضمنة أولى الجولات التي ستشهدها الإمارات والمؤهلة لكأس العالم لقفز الحواجز 2022.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news