«الملك» يقهر بني ياس بعقلية «القيصر»

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

تغلب الشارقة على ضيفه بني ياس بثلاثة أهداف نظيفة، أمس، على استاد الشارقة، ضمن الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. ويعد الفوز السادس للشارقة في الدوري، والثاني له في عهد مدربه الجديد الروماني كوزمين، الملقب بـ«القيصر»، والذي أعاد إلى الفريق هيبته وشخصيته من جديد.

ورفع الشارقة رصيده إلى 19 نقطة، فيما تجمد رصيد بني ياس عند 12 نقطة، وتعد الخسارة الخامسة للسماوي في الدوري.

وأنعش الشارقة بهذا الفوز آماله مجدداً في المنافسة على لقب الدوري، وبدا الجمهور الشرقاوي سعيداً بهذا الانتصار الكبير.

وافتتح الشارقة التسجيل في المباراة عن طريق البرازيلي كايو لوكاس «31»، مسجلاً هدفاً جميلاً من تسديدة صاروخية من ضربة حرة ثابتة، وأضاف سيف راشد الهدف الثاني للشارقة «48» من تمريرة عرضية، وأحرز المدافع البرازيلي جوستافو اليكس الهدف الثالث من تسديدة رأسية قوية «75»، ليبدد بذلك أي أمل للسماوي في العودة إلى المباراة.

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