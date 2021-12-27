شباب الأهلي يحسم مباراة الظفرة بتسديدة نورالله

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

قاد اللاعب الإيراني، أحمد نورالله، فريق شباب الأهلي للفوز على الظفرة بهدف دون مقابل، أمس، على استاد راشد بنادي شباب الأهلي، ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما اخترق دفاع الظفرة المتكتل، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 20 نقطة، فيما بقي فريق الظفرة عند ثماني نقاط.

وسيطر شباب الأهلي على الشوط الأول، وكان الأكثر استحواذاً، ولكنه لم ينجح في الوصول إلى مرمى الظفرة إلا من خلال تسديدتين للاعب الإيراني مهدي قائدي، الذي نجح في التصويب، ولكن مرت محاولاته بجوار القائم لحارس مرمى الظفرة عبدالله سلطان.

وفي الشوط الثاني، أجرى مهدي علي تبديلين هجوميين، بإشراك البرازيلي كارلوس إدواردو، وأحمد خليل، ليصبح الجانب الهجومي لشباب الأهلي أكثر فاعلية، خصوصاً مع تحركات اللاعب النشيط، الإيراني مهدي قائدي، الذي كان أفضل لاعبي الفريق خلال المباراة، والأكثر خطورة بتحركاته وتمريراته.

ونجح شباب الأهلي في تسجيل هدف الفوز (72) عن طريق اللاعب الإيراني أحمد نورالله، من تسديدة صاروخية، وسط دفاع الظفرة المتكتل، فشل حارس الظفرة عبدالله سلطان في التعامل معها.

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