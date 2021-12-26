حارس كلباء يتصدى إلى ضربة جزاء.. و"النمور" تنقض على الوحدة

المصدر: محمد فاضل - كلباء

تغلب اتحاد كلباء على ضيفه الوحدة 2-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم ليصبح رصيده 15 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 20 نقطة في المركز الثاني ليتأخر بفارق سبع نقاط عن العين المتصدر قبل جولتين من انتهاء مرحلة الذهاب.

وكان تصدي حارس اتحاد كلباء جمال عبدالله لضربة جزاء سددها البرازيلي جواو بيدرو نقطة تحول مهمة في المباراة، ليقلب "النمور" تأخرهم بهدف إلى الفوز بهدفين.

وسجل للوحدة السوري عمر خريبين في الدقيقة 17 بعد تسلمه لكرة عرضية تخلص فيها من ضغط الدفاع وسدد نحو المرمى بمهارة عالية لتباغت الكرة حارس المرمى جمال عبدالله.

وشهد الشوط الثاني اندفاع لاعبي كلباء الى منتصف ملعب الوحدة الا ان دفاعات الوحدة اغلقت المسارات نحو المرمى، وتصدى حارس الوحدة راشد علي لكرة أحمد جشك، قبل أن وتدخل مدافعو كلباء لمنع مهاجم الوحدة بيدرو وإبعاد الكرة قبل ان يسددها الى مرمى النمور من على مشارف الجزاء.

وفرط لاعب كلباء أحمد عامر الذي حل بديلا للتوغولي مالابا بفرصة ثمينة لصناعة فرصة هدف لولا أنه بالغ في المراوغة ليفقد الكرة.

وحصل الوحدة على ضربة جزاء بعد أن لامست الكرة يد اللاعب البيروفي كارتاخينا بعد تسديدة عمر خريبين الا ان ضربة الجزاء التي سددها البرازيلي بيدرو تصدى لها حارس النمور جمال عبدالله وشكلت نقطة تحول في المباراة بعد ان نجح اتحاد كلباء من تسجيل هدف التعادل عن طريق الغيني عثمان كمارا بعد تلقيه كرة من محمد سبيل وتدخل من عبد السلام محمد (75).

وعاد كلباء وسجل الهدف الثاني بتسديدة أحمد جشك من خارج منطقة الجزاء إثر هجمة قادها حبيب الفردان والنمساوي زوليج (81).

وكاد عمر خريبين ان يعدل النتيجة للوحدة لولا انه سدد كرته من وضع سهل اعلى العارضة (90+2).

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