الشارقة يخشى مفاجآت «السماوي» في ثاني اختبار لكوزمين

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

يخوض الشارقة الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعبه مواجهة صعبة أمام ضيفه فريق بني ياس، ضمن مباريات الجولة 11 لدوري أدنوك، إذ يسعى الفريقان لحصد نقاط المباراة، لاسيما الشارقة الذي يتطلع لتحقيق الفوز السادس له في الدوري، والثاني في عهد مدرب الروماني أولاريو كوزمين، الذي قاد الفريق حتى الآن في خمس مباريات، منها واحدة في الدوري أمام خورفكان، وثلاث في كأس الرابطة، وواحدة في كأس رئيس الدولة.

ويأمل الشارقة رفع رصيده إلى 19 نقطة، ومزاحمة الكبار على الصدارة، لكنه في الوقت ذاته يخشى مفاجآت السماوي. وانتهت آخر مواجهة بين الشارقة وبني ياس في دوري الموسم الماضي بالتعادل إياباً، فيما فاز بني ياس ذهاباً بهدف لصفر. ويدخل الشارقة المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز الثمين الذي حققه على حتا في دور الـ16 بكأس رئيس الدولة، وحصده بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، حيث سيلاقي شباب الأهلي. ويعول الشارقة على حالة الانسجام بين لاعبي الفريق وعلى تألق الثنائي البرازيلي كايو وبيرنارد، فيما سيفقد خدمات الكونغولي بن مالانغو للإصابة. في المقابل يرغب بني ياس في مغادرة مركزه المتأخر (11)، ورفع نقاطه إلى 15، كما يدخل المباراة منتشياً بعد التأهل إلى ربع نهائي الكأس. الشارقة عينه على تحقيق الفوز السادس في الدوري.

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