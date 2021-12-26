الجزيرة يستعد لـ «الديربي» برباعية في مرمى خورفكان

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

استعاد الجزيرة ذاكرة الانتصارات بفوزه على خورفكان بأربعة أهداف دون ردّ، أمس، على استاد مدينة زايد في الجولة الـ11 من دوري أدنوك، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويتوقف رصيد «النسور» عند 15 نقطة. واستعد الجزيرة بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة «الديربي» أمام الوحدة يوم الجمعة المقبل.

وبدأت الأهداف الأربعة، من هجمة قادها جواو فيكتور ومرر الكرة إلى المالي ديابي الذي سدد كرة صاروخية في مرمى خورفكان (25)، وأضاف أحمد فوزي الهدف الثاني من هجمة مرتدة لعبها خليفة الحمادي وانفرد فوزي بالمرمى وسدد الكرة بمهارة في الشباك (41). وجاء الهدف الثالث من تسديدة جميلة لعبدالله رمضان من خارج منطقة الجزاء (50)، ثم أضاف ديابي الثاني له والرابع للجزيرة (77).

يذكر أن الجزيرة خاض هذه المباراة في ظل غياب أبرز نجومه وهداف الفريق علي مبخوت، وذلك بداعي الإجهاد والإرهاق، على أن يكون لائقاً للقمة المقبلة أمام الوحدة.

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